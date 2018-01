Côte d’Ivoire / Plaidoyer pour la création d’un Fonds du patronat pour la création de start-ups

Abidjan, 11 jan (AIP) – La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko-Ly Ramata, a lancé, jeudi, un appel pour la création d’un « Fonds du patronat » en lieu et place de l’actuel Prix du patronat pour l’innovation dont l’ingénieur Kouadio Kouassi Adolphe, a enlevé, le 4eme Prix spécial du doté d’une enveloppe de 10 millions F CFA pour les résultats de ses travaux portant sur la dépollution des eaux usagées. «La valorisation des résultats de la recherche requiert des moyens éminemment importants. C’est pourquoi, pour accélérer le processus de transformation industrielle des produits de la recherche, j’exhorte le Patronat à mettre en place un Fonds du Patronat pour la Science, la Technologie et l’Innovation en vue d’accompagner...

