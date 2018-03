Une ferme porcine de Ferké

Ferkessédougou, 04 mars (AIP)-Frappés par la pauvreté, les éleveurs professionnels de porcs du groupement « Kalanawoyè plaident pour le « repeuplement » de leurs fermes, estimant, lors de la visite d’une ferme moderne au quartier Kafalovogo, que la filière est en voie de disparition du fait de la peste porcine. « Notre ferme est dans un état critique. Il n’y a plus de porc du fait de la peste porcine. La situation est grave. La filière a pris un grand coup. Nous sommes appauvris et endettés. Nous demandons au gouvernement de nous aider à repeupler nos porcheries modernes. Aujourd’hui, plusieurs parmi nous n’arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs familles. Leurs enfants sont déscolarisés, la popote n’est plus régulièrement assurée...

