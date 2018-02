Côte d’Ivoire/ Plaidoyer à Bondoukou pour l’application des lois liées aux violences faites aux femmes

Mme Koffi Aimée, présidente de la PFED de Bondoukou

Bondoukou, 10 fév (AIP) – La présidente de l’Ong Protection femmes et enfants en détresse (PFED), Koffi Aimée a plaidé, vendredi, à Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) pour l’application stricte des lois condamnant les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, à l’occasion de la présentation des résultats de la campagne de communication intensive sur ce fléau. Cette campagne dénommée « Unissons-nous et disons non aux violences faites aux femmes et aux filles » vise à amener la société ivoirienne à un changement de comportement à l’égard de la femme, cible première de violence. Elle (campagne) est réalisée avec le soutien de l’Ong « Internews », à travers une initiative, « Voice up ! », financée par le Programme Human rights for...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.