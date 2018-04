Côte d’Ivoire / Pénurie d’eau à Niakara : des habitants préconisent le dessablage de la retenue d’eau

Un mouvement d'humeur des fonctionnaires contre le manque d'eau à Niakara

Niakara, 27 avr (AIP) – Des habitants de la localité de Niakara, face à la récurrence de la pénurie d’eau dans la localité, ont préconisé le dessablage de la retenue d’eau en guise de solution provisoire. De leur avis, l’épuration du sable contenu dans la retenue d’eau alimentant le château permettrait à la SODECI de soulager provisoirement ses clients. « Non seulement le raccordement de la ville de Niakara au barrage de Kafiné prendra du temps et de l’argent à l’État mais aussi ce projet prolongera dangereusement nos souffrances », a indiqué l’agent administratif, Gildas Silué Nahoua jeudi en marge du mouvement d’humeur des fonctionnaires contre le manque d’eau à Niakara. L’érosion et l’ensablement sont les causes...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.