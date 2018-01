Côte d’Ivoire/ PEJEDEC II: Les maitres-artisans et les apprenants dotés d’outils de travail et d’équipements de protection

Un maître-artisan (à gauche) recevant sa boîte à outils des mains du représentant du roi de l'Indénié

Abengourou, 20 jan (AIP)- Les maitres-artisans et les jeunes mis en apprentissage, dans le cadre de la 2e phase du projet emploi jeune et développement des compétences (PEJEDEC II), ont été dotés samedi d’outils de travail et d’équipements de protection en fonction de leur spécialité. Il s’agit, entre autres, de postes de soudure, de boîtes à outils, de machines à coudre, de casques pour les maître-artisans et de tenues de travail, de lunettes de protection, de chaussures de sécurité, de gants pour les apprenants. Selon le responsable régional de l’agence nationale de la formation professionnelle (AGEFOP), Samaké Moussa, cet acte vise, d’une part, à apporter un soutien matériel et un accompagnement aux maître-artisans qui ont accepté d’accueillir et de former...

