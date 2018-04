Côte d’Ivoire/ Pas de latrines pour enseignants et personnel administratif au collège moderne de Dimbokro

Dimbokro, 19 avr (AIP) – Le collège moderne de Dimbokro ne dispose pas de toilettes aussi bien pour les enseignants que pour le personnel administratif, a constaté l’AIP, mercredi, dans l’établissement scolaire à Dimbokro. Pour le principal Abdoulaye Bamba, ce manque de toilettes constitue une entrave à la qualité du travail de ces agents. “Les enseignants sont obligés de suspendre, à chaque fois, les cours pour prendre leur moto et aller se soulager dehors avant de revenir. Vous voyez ce que cela cause comme perte de temps”, a-t-il déploré. M. Bamba a appelé les autorités administratives, politiques ainsi que les bonnes volontés à aider à la construction de cette infrastructure. Environ une centaine d’agents administratifs et enseignants encadrent les élèves...

