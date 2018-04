Côte d’Ivoire/ Parti unifié RHDP : les militants de la commune de San Pedro approuvent Bédié

Le député Anoblé Félix expliquant aux militants du PDCI l'accord signé par Bédié et Ouattara

San Pedro, 22 avr (AIP) – Le délégué communal de San Pedro du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Anoblé Félix, également député de ce parti, a rencontré la base, notamment les secrétaires de session et les responsables des différents comités de base, qui ont dans leurs déclarations respectives, exprimé leur adhésion à l’accord politique entre les présidents Alassane Ouattara et Konan Bédié, engageant le processus du parti unifié. « Nous sommes engagés avec lui dans ce noble combat pour le maintien de la paix propice au développement », ont déclaré les secrétaires généraux de sections, les jeunes et les femmes du PDCI de la commune de San Pedro. Le délégué communal du PDCI a demandé aux militants de suivre les recommandations du président...

