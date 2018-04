Côte d’Ivoire /Partenariat BIA-SGBCI en matière de crédit-bail

La société de commercialisation de machines premium BIA Côte d’Ivoire et la Société générale de banque de Côte d’Ivoire (SGBCI) ont conclu un accord de partenariat en matière de crédit-bail, au profit des clients de leurs deux structures.

Abidjan, 25 avr (AIP) – La société de commercialisation de machines premium BIA Côte d’Ivoire et la Société générale de banque de Côte d’Ivoire (SGBCI) ont conclu un accord de partenariat en matière de crédit-bail, au profit des clients de leurs deux structures. Cette convention, signée vendredi à Marcory (Abidjan), prévoit l’institution d’une offre de crédit-bail SGBCI, pour l’acquisition de matériels proposés par BIA-CI, qui propose des engins de grands travaux et des véhicules utilitaires notamment dans les domaines des mines, de la construction et du transport. « Les PME, et même les champions nationaux, ont besoin de financement. On espère, à travers cette solution d’accès au financement, les aider à grandir dans leurs activités », explique Romain...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.