Côte d’Ivoire/ PAIA-ID: Des groupements de riziculteurs équipés en machines agricoles

Un échantillon des machines agricoles remis es aux groupements de riziculteurs de l'Indénié-Djuablin

Abengourou, 27 avr (AIP)- Dix-huit groupements de riziculteurs ont reçu vendredi à Abengourou des machines agricoles dans le cadre de la 2e tranche du projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID) concernant la production, la transformation et la commercialisation des produits vivriers, notamment, le riz. Chacun de ces groupements a reçu un kit d’équipements agricoles comprenant des motoculteurs, des faucheuses, des batteuses-vanneuses et des bâches. Ce lot de matériels agricoles est destiné à faciliter la tâche des riziculteurs et surtout à leur permettre d’accroitre leur production de riz. Le préfet de la région de l’Indénié-Djuablin et du département d’Abengourou, Fadi Ouattara, qui procédé à la remise symbolique...

