Côte d’Ivoire / Ouverture d’une nouvelle station-service à Tiébissou

Une nouvelle station service ouverte à Tiébissou.

Tiébissou, 26 fév (AIP) – La ville de Tiébissou qui comptait deux stations-services, réduite à une depuis cinq mois, accueille une nouvelle station-service, a constaté l’AIP sur place. Elle a commencé à servir le carburant aux usagers depuis ce samedi. Elle offrira également à sa finition complète un supermarché, selon le gérant M. Kouakou Anderson. Cette station vient à point nommé, car il y a une certaine pénurie de carburant depuis qu’il n’y a qu’une seule station fonctionnelle. Les usagers rencontrés (motocyclistes et automobilistes) s’en réjouissent car le trafic routier devient de plus en plus important avec le bitumage de l’axe Tiébissou-Didiévi, indique-t-on. (AIP) kbm/kkf/akn/kam

