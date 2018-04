Côte d’ivoire /Ouverture d’un foyer polyvalent à Tortiya (Niakara)

Coupure du ruban symbolique du Foyer des jeunes de Tortiya par les autorités

Tortiya, 15 avril (AIP) – Les autorités municipales de Tortiya, 47 Km à l’Ouest de la ville de Niakara (Centre-nord, région du Hambol), ont remis, samedi, les clés d’un foyer polyvalent aux populations de la localité, en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses locales, dont le président du Conseil régional, parrain de la cérémonie. Il s’agit d’un bâtiment de 30 mètres sur 10, bâti sur une superficie de 1840 mètres carrés, au quartier « Habitat », comprenant une salle de spectacle de 300 places, une bibliothèque, trois bureaux et quatre salles d’eau. « Ce centre culturel est un espace de vie et de convivialité qui permettra à la jeunesse de Tortiya, toutes tendances confondues, de fraterniser, d’apprendre...

