Côte d’Ivoire/ Ouverture d’un forum national sur la mobilité urbaine à Abidjan

Le ministre des Infrastructures Economiques, Amédé Kouakou ouvrant le forum national sur la mobilité urbaine

Abidjan, 24 avr (AIP)-Un forum national sur la mobilité urbaine ayant pour thème «la politique de mobilité et d’accessibilité durables dans les villes ivoiriennes » se tient lundi et mardi à Abidjan. Selon une note d’information parvenu à l’AIP, l’objectif de cette rencontre est de fournir aux décideurs africains des outils pour développer des transports surs, propres et adorables en Afrique pour les villes primaires et secondaires. Ouvrant les travaux au nom de son collègue des transports, le ministre des Infrastructures économiques, Amédé Kouakou a rappelé les difficultés liées à la mobilité à Abidjan du fait de la croissance démographique galopante. Au vue de celles-ci, a-t-il expliqué, le Gouvernement ivoirien sous la houlette du président de la République...

