Côte d’Ivoire/ Ouverture d’un atelier sur le développement de la filière coton

Les participants à l'atelier après l'ouverture

Bouaké, 1er fév (AIP)-Un atelier des acteurs de la filière coton de trois jours s’est ouvert, jeudi, à Bouaké, sur la restitution des résultats d’une étude réalisée sur le plan stratégique de développement de Intercoton, assorti d’engagements institutionnels. Lors de cet atelier, les participants devront discuter en plénière et en commissions les résultats qui seront présentés par le cabinet d’étude, puis faire des recommandations et proposer des axes d’amélioration des activités suggérées dans ladite étude. Intercoton a commandité cette étude afin de bâtir sa stratégie d’orientation et de développement sur les dix prochaines années. C’est dans cette optique que le cabinet Findev a exécuté la mission qui lui avait été confiée par l’interprofession. Le...

