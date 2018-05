Côte d’Ivoire/ Ouverture à Abidjan d’un forum sur la contribution de la femme à la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Participants au forum d'échange et de partage d'expérience initié par Care International

Abidjan, 7 mai (AIP)- Un forum d’échange et de partage d’expériences sur la contribution de la femme à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, initié par Care International, a été ouvert, lundi à Abidjan par la directrice de la promotion et de l’autonomisation de la femme, Mme Félicité Koutouan, représentant la ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité. Ce forum, un événement annuel d’apprentissage mondial, sur le thème « contribution de la femme à la qualité et la sécurité alimentaire des communautés rurales» est initié par l’unité de sécurité alimentaire et nutritionnelle de Care International basée à Atlanta (Etats unis d’Amérique). Il s’achève mercredi. Il s’agit pour les participants issus des pays de...

