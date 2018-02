Côte d’Ivoire / Ouverture à Abidjan du Hackathon 2018 pour l’innovation de l’administration fiscale

Le ministre Bruno Koné a pris part aux côtés du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat à l'ouverture du du Hackathon 2018.

Abidjan, 27 fév (AIP) -Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo a procédé mardi à Abidjan à l’ouverture de l’édition 2018 du Hackathon portant sur le thème «innovation technologique au service de l’administration fiscale de Côte d’Ivoire». Plusieurs experts internationaux et nationaux sont réunis pour réfléchir sur les solutions innovantes devant permettre à l’administration fiscale ivoirienne d’améliorer le civisme fiscal et de répondre aux attentes accrues des usagers en matière de services. Organisée par le Fonds monétaire international (FMI) en collaboration avec le secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, l’édition 2018...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.