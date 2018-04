Côte d’Ivoire/ Ouragahio organise sa 1ère édition de marche sportive

Le sous préfet et le DR sport au devant de la marche (Photo Aip Gagnoa 14/04/2018)

Gagnoa, 15 avr (AIP)- La mairie d’Ouragahio (17 km de Gagnoa), dans le Centre-ouest ivoirien, a vécu sa première édition de marche sportive sur environs cinq km, suivie de fitness (mouvements musculaires avec musique) dans la cour de la mairie de la commune, à l’initiative de la direction régionale des Sports et Loisirs du Goh. Une centaine d’adultes, hommes et femmes, des fonctionnaires et agents de l’Etat, mais aussi des plus jeunes, ont effectué à partir de 07H00, samedi matin, une marche accélérée à travers la ville, depuis la résidence du sous-préfet Agnon Kouakou Soualiho. « L’idée est de permettre à la population, notamment les adultes, mais ouvert à tous, de pratiquer régulièrement un peu de sport pour leur bien-être », a expliqué le directeur régional,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.