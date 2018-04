Abidjan, 26 avr (AIP) – Le Président de la République, Alassane Ouattara, arrivé, mercredi, à Kigali au Rwanda, pour une visite d’amitié et de travail de 72h, visitera ce jeudi le Mémorial Gisozi ou « musée du génocide » rwandais. En compagnie de la Ministre des Sports et de la Culture du Rwanda, Julienne Uwacu, le chef de l’Etat ivoirien découvrira les affres de la guerre dans ce centre, où sont exposés les restes de 250 000 personnes tuées durant le génocide de 1994 au Rwandais. Avant cette visite, Alassane Ouattara, en compagnie Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Communauté de l’Afrique de l’Est du Rwanda, sera reçu dans la Zone économique spéciale de Kigali. Vendredi, il prendra part, au Centre...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.