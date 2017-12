Côte d’Ivoire/ Ouattara offre 10 millions FCFA aux commerçants sinistrés du marché central d’Abengourou pour « essuyer leurs larmes »

Le ministre Souleymane Diarrassouba remettant le don du chef de l'Etat au représentant des commerçants sinistrés

Abengourou, 27 déc (AIP)- Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a fait don mercredi d’une somme de 10 millions FCFA aux commerçants sinistrés du marché central d’Abengourou ravagé par un incendie dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017. Pour le ministre du commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, qui a remis ce don, il s’agit pour le chef de l’Etat de partager la douleur de ces femmes et de ces hommes qui « ont subit un préjudice moral et matériel incommensurable » dans ce sinistre. On estime à 363 le nombre de ces commerçants sinistrés pour environ 900 millions FCFA de pertes. Le secrétaire général du syndicat des commerçants d’Abengourou, Berthé Lamine, a exprimé sa profonde gratitude au président Alassane Ouattara...

