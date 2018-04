Côte d’Ivoire/ Ouattara en visites au Koweït, en France et au Rwanda

Le Président ivoirien Alassane Ouattara

Abidjan, 15 avr (AIP)- Le président ivoirien, Alassane Ouattara, entame dès lundi une tournée qui le mènera successivement au Koweït, en France et au Rwanda, annonce un communiqué la Présidence ivoirienne transmis à l’AIP. M. Ouattara a quitté Abidjan, dimanche, pour le Koweït, où il effectuera une visite officielle de 72 heures à partir de lundi, à l’invitation de l’émir koweïtien, Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. Il aura des entretiens avec l’émir du Koweït, suivis de la signature d’accords de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Koweït et d’un déjeuner offert en son honneur par son homologue. Il aura également des échanges avec le secteur privé ainsi que le directeur général du Fonds de développement koweïtien. Le Président Alassane...

