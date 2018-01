Côte d’Ivoire/ Nouvel an: Ouattara souhaite des ‘’actions fortes’’ contre l’immigration irrégulière et le terrorisme

Abidjan, 04 jan (AIP) – Le Président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité jeudi à Abidjan des ‘’actions fortes’’ et une mobilisation de la communauté internationale pour mettre fin au phénomène de l’immigration irrégulière et le terrorisme. Recevant les vœux de Nouvel an du corps diplomatique, au Palais présidentiel, le chef de l’Etat a réitéré sa volonté de la mise en place d’un partenariat stratégique pour une issue à la situation des migrants sur le sol libyen. «Comme je l’ai indiqué à maintes reprises, la résolution de la question migratoire en Lybie doit se faire dans le cadre d’un partenariat stratégique assumé entre l’Europe et l’Afrique par des engagements forts. La communauté internationale devra s’efforcer de trouver...

