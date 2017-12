Côte d’Ivoire / Noël 2017 : une joie célébrée à San Pedro dans un calme relatif

Aperçu de l'ambiance du festival du Garba

San Pedro, 25 déc (AIP) – La nuit de Noël a été célébrée différemment selon les endroits visités dans la ville de San Pedro, mais le tout dans une atmosphère générale de calme, émaillée cependant par quelques accidents et incidents dramatiques, a constaté l’AIP. Dans les différentes églises catholiques de la ville de San Pedro, habituées à la tradition de la messe de noël, à la paroisse St Paul de la Cité, à la paroisse St Esprit du quartier Céleste, comme dans les autres, les fidèles ont fêté la naissance de Jésus dans la joie, sous la protection des forces de défense et de sécurité qui ont sécurisé les différents lieu de culte et effectué des patrouilles dans la ville toute la nuit. La nuit de noël du côté des mélomanes et des adeptes du « Garba »,...

