Côte d’Ivoire/ Noël 2017: Plus de 500 enfants cadeautés à Dimbokro

Dimbokro, 25 déc (AIP) – Plus de 500 enfants, venus des différents quartiers et villages de la commune de Dimbokro, ont reçu des cadeaux des mains du maire, Bilé Dieméléou, lors d’un arbre de Noël, samedi, en présence du représentant du préfet de région, Soro Sana, secrétaire général 1 de préfecture à Dimbokro. Bilé Diéméléou a exprimé sa fierté de contribuer à donner la joie à des enfants issus des couches les plus défavorisées, handicapés ou orphelins. « La célébration de Noël est le moment que j’affectionne car c’est l’occasion pour moi de passer du temps avec vous et de vous faire plaisir en vous offrant de nombreux cadeaux », s’est adressé le maire Bilé aux enfants. Il a promis de faire davantage...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.