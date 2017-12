Côte d’Ivoire/ Noël 2017 : meilleurs écoliers et enfants vulnérables de Boundiali comblés par la mairie

Abidjan, 27 déc (AIP)- La mairie de Boundiali a comblé les 350 meilleurs écoliers et enfants vulnérables de la ville, en leur offrant des cadeaux dans le cadre de la fête de Noël. Ces enfants, sélectionnés pour certains sur la base de leur mérite dans les écoles primaires de Boundiali et des villages environnant, et sur l’état de vulnérabilité pour d’autres, issus des centres sociaux et de familles démunies, ont reçu chacun un présent des mains du maire Lassina Konaté, lors d’une cérémonie samedi au centre culturel de la ville, rapporte une note d’information transmise à l’AIP. Le de la capitale régionale de la Bagoué a expliqué que cet arbre de Noël qui est à sa quatrième édition vise à « promouvoir les notions d’amour et de partage dans sa cité. » En...

