Côte d’Ivoire/ N’Golo Coulibaly « satisfait » de sa mission à la Médiature

L’ex-médiateur de la République, N’Golo Coulibaly en compagnie du personnel

Abidjan, 17 jan (AIP)- L’ex-médiateur de la République, N’Golo Coulibaly s’est dit, mercredi, « satisfait » des résultats accomplis au bout des six ans à la tête de l’institution avec ses collaborateurs et les citoyens, au cours d’une cérémonie d’hommage et de présentation de vœux pour l’année 2018. « Je crois que nous pouvons être relativement satisfaits de ce que nous avons fait à la Médiature et de ce que nous avons pu faire avec nos collaborateurs mais aussi avec nos autres concitoyens. Nous avons eu cette grâce partout où nous avons intervenu, de remettre nos citoyens dans une relation de nationaux », a affirmé M. N’Golo. Nommé président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance, N’Golo Coulibaly a souhaité que cette nouvelle affectation...

