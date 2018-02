Cote d’Ivoire/ Nette augmentation des effectifs de la faune du parc national de la Comoé (OIPR)

Le directeur de la zone nord-est de l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR), le lieutenant colonel Kouadio Yao Roger

Bouna, 10 fév (AIP)-Les effectifs de faune sont en nette augmentation, a fait savoir vendredi, le directeur de la zone Nord-Est de l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR), le lieutenant-colonel Kouadio Yao Roger. «Les espèces qu’on croyait disparues telles que l’éléphant, le chimpanzé, sont présents. on trouve toutes les espèces de faune de la zone soudano-guinéennes en nombre important sans compter les espèces aviaires dont on ne prêtait pas grande attention », a-t-il indiqué, au cours de la cérémonie marquant le 50e anniversaire du parc national de la Comoé. Avec une superficie de 1 149 150 hectares, le parc national de la Comoé est une aire protégée regorgeant une multitude de richesses tant sur le plan de faune que de la flore. Des spécimens rares jonchent...

