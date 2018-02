Côte d’Ivoire/ Municipales 2018 : uni, le RDR « peut avoir » la mairie de Marcory (Cissé Bacongo)

Abidjan, 11 fév (AIP)- Le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) « peut avoir » la mairie de Marcory (Abidjan-Sud), si ses cadres et militants locaux s’unissent et mettent fin aux querelles internes, estime Ibrahim Cissé Bacongo, vice-président du parti chargé des communes de Koumassi et de Marcory. « Si le RDR s’unit, demain on peut avoir la mairie de Marcory. Nous devons nous réconcilier entre nous », a exhorté M. Cissé Bacongo à l’adresse des militants de son parti à Marcory, lors d’un meeting à terrain Konan Raphaël de cette commune. Il a invité les cadres du RDR à faire en sorte que leurs différends soient « des disputes familiales », et qu’ils s’unissent autour de leur secrétaire départementale, Mariam Fétégué Coulibaly. Cette...

