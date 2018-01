Côte d’Ivoire/ Municipales 2018: Le président du Sporting de Gagnoa dévoile son intérêt pour le scrutin

Issouf Diabaté, président du Sporting Club veut briguer la mairie (Photo Aip Gagnoa25/01/2018)

Gagnoa, 25 jan (AIP)- Le président du football Sporting club de Gagnoa, Issouf Diabaté, a déclaré jeudi être prêt à constituer une équipe ou à faire partie d’une autre équipe, avec laquelle il compte prendre part à l’élection municipale 2018, donnant droit à l’équipe vainqueur de diriger la commune de Gagnoa. « Ce qui est sûr, je m’apprête et je participerai à ces élections, que ce soit en tant que tête de liste ou non », a soutenu M. Diabaté, conseiller municipal de l’actuelle équipe et qui avait déjà été candidat à l’élection législative de 2016. Son ambition est de travailler à rendre plus belle Gagnoa, car selon lui, la cité est « délaissée » par ses autorités. Il affirme que la ville aurait pu présenter un bien meilleur visage, si...

