Côte d’Ivoire/ Mode et Coiffure: Alain Chapo retrouvé mort à son domicile

Abidjan, 06 fév (AIP)- Le célèbre coiffeur maquilleur et visagiste, Alain Chapo a été retrouvé mardi, poignardé à mort à son domicile, selon des médias citant des sources proches. Bien connu dans l’industrie de la mode, Alain Chapo a été lauréat du prix Dark and Lovely et prix Yéhé et créateurs ivoiriens. Il a aussi participé, depuis une dizaine d’années, à de nombreux évènements tels que les finales de Miss Côte d’Ivoire et plusieurs éditions d’Afrik Fashion Show. (AIP) ena/fmo

