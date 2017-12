Côte d’Ivoire/ Mise en place d’un observatoire Femmes et Médias pour la promotion de l’image de la femme

Abidjan, 22 déc (AIP)- Un observatoire Femmes et Médias, constitué de représentants des organisations des médias et de la société civile, a été installé à l’initiative de l’Institut Panos Afrique de l’Ouest, une organisation internationale de la société civile. S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme »Femmes, Occupez les Médias » de l’Institut Panos Afrique de l’Ouest, cet observatoire est composé de six membres, trois personnes issues des organisations de la société civile (OSC) et trois autres du secteur des médias. Il s’agit de la présidente du réseau des femmes journalistes, Agnès Kraidy, de la présidente du réseau Women in Médias Network, Oumou Dosso, et du président de l’Observatoire de la liberté...

