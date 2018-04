Côte d’Ivoire/Mise en place d’un nouveau comité de gestion à la mosquée An-Nour de la Riviéra II

El hadj Yacouba Touré (au pupitre, boubou bleu et chapeau blanc sur la tête)

Bingerville, 21 avr (AIP)- Un nouveau comité de gestion d’un mandat de 3 ans renouvelable deux fois a été installé à la mosquée An-Nour de la Riviéra II par l’Imam Sekou Sylla, lors d’une Assemblée générale organisée samedi. Il est présidé par El hadj Yacouba Touré, magistrat hors hiérarchie et conseiller-maître à la Cour des comptes de Côte d’Ivoire. Félicitant son prédécesseur Diakité Kabiné et son équipe pour travail abattu, Yacouba Touré a promis continuer les chantiers en cours dont le projet d’extension de la mosquée à une superficie de 320 m2 pour un coût global de 20 millions de FCFA. Il a également annoncé de nouvelles activités en plus des animations traditionnelles existantes. «Nous avons trouvé des comités de gestion qui nous ont précédé...

