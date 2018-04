Côte d’Ivoire/Mise en place du comité régional de la chambre des rois et chefs traditionnels du Gbêkè

Le président régional du directoire de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, Nanan N’Goran Koffi 2, chef de canton des Farfouè.

Bouaké, 19 avr (AIP)-Le comité régional de la chambre des rois et chefs traditionnels de Gbêkè, déclinaison local de la structure nationale, a été présenté officiellement, jeudi, à Bouaké. Les huit membres du comité désignés en raison de deux dans chacun des quatre départements de la ragions, ont été présentés aux populations, autorités et chefs traditionnels de la région par le président régional du directoire de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, Nanan N’Goran Koffi 2, chef de canton des Farfouè. Nanan N’Goran Koffi 2 a indiqué qu’une tournée de présentation sera organisée dans les quatre départements dans les prochains jours. «Le président de la République a vu juste en créant cette institution pour les rois et chefs»,...

