Côte d’Ivoire/ Mise à jour de la liste des personnalités assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine  

Le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné (ph d'archive)

Abidjan, 17 jan (AIP)- Le gouvernement a procédé, mercredi, à une modification des textes instituant l’obligation de déclaration de patrimoine pour certaines personnalités politiques et hauts cadres de l’Etat afin d’harmoniser la liste avec les dispositions de la nouvelle constitution ivoirienne. Le vice-président de la République, nouvelle entité dans l’ordonnancement institutionnel en Côte d’Ivoire, fait partie des nouvelles personnalités ajoutées à la liste, avec notamment d’autres exerçant de hautes fonctions dans l’administration publique ou ayant à charge la gestion de fonds publics et que le texte datant de 2013 ne visait pas expressément. L’ordonnance 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions...

