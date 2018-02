Côte d’Ivoire/ Mille étudiants formés bientôt aux TIC

Atelier de formation des formateurs au projet Young educator, le 01 février 2018.

Abidjan, 1er fév (AIP) – Une fondation envisage de former au total 1000 étudiants dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). S’exprimant jeudi, lors de la clôture de trois jours de formation des formateurs, le manager à la fondation MTN Côte d’Ivoire, Dorothée Anzoua, a indiqué que cette initiative vise à renforcer les capacités en TIC des étudiants, à les aider à comprendre et à maîtriser les applications du web mais également à créer une base de formateurs pour les projets à venir. Organisé en partenariat avec l’ONG Africa children code et le réseauasp.net de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ce projet dénommé « Young Educator » prévoit des formations...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.