Côte d’Ivoire/ Message à la Nation : Alassane Ouattara réitère son appel au pardon et à la concorde nationale

Le président de la République, Alassane Ouattra, s'adresse à la nation, le 31 décembre 2017

Abidjan, 31 déc (AIP)- Le président de la République, Alassane Ouattara a réitéré, dans son traditionnel message à la veille du Nouvel an, son appel à la concorde et à la cohésion, rappelant à ses concitoyens la nécessité d’œuvrer ensemble en faveur de la paix, gage du développement due la Côte d’Ivoire. « Nous devons continuer sans relâche à nous rassembler, à intensifier nos efforts en faveur du pardon et de la concorde nationale », a-t-il exhorté. « La paix est notre bien le plus précieux, nous devons tout mettre en œuvre pour la préserver », a poursuivi le chef de l’Etat, annonçant par ailleurs la grâce présidentielle pour 4132 détenus de droits communs condamnés pour des droits mineurs. Alassane Ouattara a notamment prôné le recours...

