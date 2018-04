Côte d’Ivoire-Médias/Le CNP dénommé désormais « ANP »

Le président de l'ANP, Raphaël Lapké (photo d'archive).

Abidjan, 20 avr (AIP)- Le Conseil national de la presse (CNP) change de dénomination et devient Autorité nationale de la presse (ANP), conformément à la nouvelle loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, annonce un communiqué de son président parvenu vendredi à l’AIP. Le président Raphaël Lakpé informe que « toutes les demandes, courriers, sollicitations et autres saisines seront désormais adressé sous cette nouvelle dénomination et ce nouveau sigle ». « Cette nouvelle dénomination n’entraîne pas de changement substantiel dans ses missions et attribution consistant à assurer en principal, la régulation du secteur de la presse », conclut le communiqué. (AIP) kp

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.