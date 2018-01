Côte d’Ivoire/ Maurice Bandaman se réjouit des activités menées en 2017

Le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou Bandaman à la cérémonie de la rentrée culturelle à l'INSAAC

Abidjan, 25 jan (AIP)- Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a marqué jeudi, sa satisfaction pour les activités réalisées au cours de l’année 2017, dans son secteur et des résultats récoltés, au cours de la cérémonie de la rentrée culturelle à Cocody. « L’année 2017 a consacré nos activités culturelles, au regard de la vision de chef de l’Etat et des missions qui sont les nôtres, accroître la visibilité de notre patrimoine culturel, pour consolider le positionnement de notre pays, ainsi que le leadership du chef de l’Etat et du gouvernement. 2017 a donc traduit la volonté du président de la République, à faire de notre pays un véritable ‘’hub culturel’’. Hommes de culture, acteurs incontournables de notre industrie...

