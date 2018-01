Côte d’Ivoire / Maurice Bandaman place 2018 sous le sceau de la promotion du patrimoine culturel national

Le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou Bandaman à la cérémonie de la rentrée culturelle à l'INSAAC

Abidjan, 25 jan (AIP) – Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman a annoncé jeudi que 2018 sera articulée autour de la promotion du patrimoine culturel national, au cours de la cérémonie de la rentrée culturelle à Cocody. « L’année culturelle 2018, sera articulée autour de la promotion de notre patrimoine culturel national. Il s’agira pour nous, précisément, de valoriser les savoirs et savoir-faire traditionnels, liés au tissage du pagne, chez les communautés baoulé, dan, gouro, koulango, sénoufo, wê », a indiqué M. Bandaman. Selon le ministre de la Culture, le tissage du pagne traditionnel est le reflet de l’ensemble des pratiques et expressions culturelles visant à promouvoir l’âme et la vie des peuples. « Le tissage du pagne...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.