Côte d’Ivoire/ Maturité et rôle de la femme au centre de la célébration des 10 ans de la Mutuelle des agents de la polyclinique l’Indénié

Le Pdt de la MAPII, Souleymane Ouattara lors de la cérémonie d'ouverture

Abidjan, 07 mai (AIP)- La Mutuelle des agents de la Polyclinique internationale de l’Indénié (MAPII) célèbre ses 10 ans d’existence autour du thème « Maturité et rôle de la femme de au sein de la polyclinique ». S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, au sein de la polyclinique au Plateau, lundi, le président de la MAPII, Souleymane Ouattara a déroulé le programme des festivités qui ont démarré vendredi par une participation à l’émission télévisée « C’midi » et une messe d’action de grâce en la Cathédrale Saint Paul du Plateau. Le programme se poursuivra, mardi, avec l’organisation d’un don de sang et d’une séance de vaccination. Jeudi, les mutualistes prendront part à une matinée sportive et une visite au zoo au profit des enfants. Deux...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.