Côte d’Ivoire/ Mariatou Koné plaide pour une collaboration avec la commission genre de l’UA

le Professeur Mariatou Koné avec la Directrice Femme, Genre et Développement de l'UA, Mahawa Kaba Wheeler

Abidjan, 26 avr (AIP)- La ministre de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, Pr Mariatou Koné, a plaidé mercredi auprès de la directrice Femme, Genre et Développement de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahawa Kaba Wheeler, pour une collaboration avec son institution en vue d’une plus grande visibilité des femmes de Côte d’Ivoire dans les instances internationales. Selon une note parvenue jeudi à l’AIP, la ministre Koné Mariatou a échangé avec le Directrice Genre de l’Union africaine en marge du deuxième forum des femmes leaders pour la transformation de l’Afrique qui se tient du mardi au jeudi au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, en Etiopie. La ministre souhaite en outre la mobilisation des acteurs stratégiques, techniques...

