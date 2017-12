Côte d’Ivoire / Mariatou Koné désignée meilleur membre du gouvernement par ICS

Abidjan, 27 déc (AIP) – La ministre de la Femme de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, Pr Mariatou Koné a été désignée meilleur membre du gouvernement pour les projets et actions en faveur du retour des exilés politiques et de leur réintégration au sein de l’administration qui favorisent la réconciliation en Côte d’Ivoire, a-t-on appris dans une note parvenue mercredi à l’AIP. Pr Mariatou Koné obtient cette distinction au rang du « prix spécial panafricain ICS 2017 », décerné par l’ Interafricaine de communication et de sondage (ICS). Après des investigations et des sondages, les compétences de la ministre ont retenu l’avis favorable de 41 membres du jury sur les 41 constitué par l’ICS. La ministre Mariatou Koné...

