Côte d’Ivoire/ Manifestation des accidentés de travail à la CNPS de Yopougon pour réclamer la suppression du système d’aggravation

Des activités de travail en colère devant la CNPS de Yopougon

Abidjan, 22 jan (AIP)- De nombreux accidentés de travail et malades professionnels ont manifesté, lundi, dans l’enceinte de l’agence principale de la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) de Yopougon, commune d’Abidjan, pour réclamer la suppression du système d’aggravation et de validation informatisée institué depuis décembre 2017 par le médecin conseil national de ladite structure, a constaté l’AIP sur place. Le sit-in des accidentés de travail et malades professionnels a paralysé les activités de la CNPS tout en y empêchant l’accès à toutes personnes avec un véhicule. Cette situation a aussi occasionné la fermeture des caisses, perturbant ainsi le recouvrement de la part de la CNPS. Quant aux agents de ladite structure, leurs bureaux...

