Dimbokro, 24 déc (AIP) – Quarante-deux personnes, dont 11 détectées positives, soit 26,16%, ont fait le test de dépistage du diabète, dans le cadre d’une grande enquête décidée par le gouvernement ivoirien à Dimbokro, a appris l’AIP de source médicale samedi. Initié par le programme national de lutte contre les maladies métaboliques du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, ce dépistage a été effectué sur des personnes originaires notamment du village de Soungassou (17 personnes) et du quartier Cité Sogefiha de Dimbokro (25 personnes) dont l’âge est compris entre 20 et 79 ans. En plus du diabète, ces personnes ont été également dépistées à l’hypertension et aux maladies rénales. Le diabète, rappelle-t-on, est provoqué par une production...

