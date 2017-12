Côte d’Ivoire / Lutte contre la pauvreté : le conseil régional du N’zi octroie des prêts à 47 jeunes

Dimbokro, 27 déc (AIP) – Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Conseil régional du N’zi, à travers un fonds régional de garantie pour l’aide au développement économique (FRADE), a octroyé à 47 jeunes et femmes les premiers prêts à taux zéro pour le financement de micro-projets en vue de leur autonomisation, lors d’une cérémonie de remise de carnets COOPEC présidée, mercredi, par le président N’guessan Koffi Bernard en présence du préfet de région, N’guessan Obouo Jacques, et de nombreuses populations, au siège de l’institution décentralisée, à Dimbokro. Ces premiers prêts qui oscillent entre 200 et 500 000 F CFA permettront de promouvoir l’auto-emploi, favoriser l’autonomisation des femmes et susciter la pérennisation du fonds pour...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.