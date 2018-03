Côte d’Ivoire/ L’union des mutuelles sociales, un défi pour la réussite de la CMU (Pdt Mutualité française)

Abidjan, 1er mars (AIP)- L’union des mutuelles sociales en Côte d’Ivoire, représente un défi pour la réussite de la Couverture maladie universelle (CMU), estime le président de la Fédération de la mutualité française, Thierry Beaudet. « C’est l’union qui a permis aux mutuelles françaises de créer progressivement 2 600 établissements et services de soins pour accompagner tous les mutualistes tout au long de leur vie partout sur le territoire ; (…) c’est l’union qui permet d’être autour de la table aux côtés de la sécurité sociale et des professionnels de santé pour négocier les tarifs des actes, interventions et prestations », a exhorté M. Beaudet à l’adresse de responsables et délégués de plusieurs mutuelles de couverture sanitaire ivoiriennes. «Ma...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.