Côte d’Ivoire/ L’Union des élèves et étudiants du Tchologo va inculquer à ses camarades des notions du civisme

Le président de l’ Union des étudiants et élèves ressortissants de la région du Tchologo ((UEERT), Samasse Arouna

Ferkessédougou, 11 jan (AIP)- L’Union des étudiants et élèves ressortissants de la région du Tchologo ((UEERT) prévoit des activités d’envergure en vue d’inculquer aux élèves du secondaire et aux écoliers de la région, des comportements civiques, en vue de leur permettre d’être en phase avec les valeurs de l’Ivoirien nouveau, a appris l’AIP, mercredi, lors d’un entretien avec son président, Samasse Arouna. L’UEERT veut faire partager ses expériences aux cadets en vue de leur permettre d’avoir des comportements civiques. « En dehors de la semaine de l’étudiant et de l’élève du Tchologo que nous avons initiée à Kong, Ouangolo et Ferkessédougou, nous allons initier cette année des activités pour permettre...

