Côte d’Ivoire/ L’UDPCI sensibilise les militants du Hambol sur le congrès du 12 mai

Katiola, 27 avr (AIP)- Une mission de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) conduite par le 2e vice- président, Albert Flindé, s’est entretenue mercredi, à Katiola, avec les coordonnateurs et présidents de comité de base de la région du Hambol en vue de les sensibiliser et les mobiliser pour le 2e congrès extraordinaire prévu le 12 mai, à Yamoussoukro. Situant l’objet de sa mission à Katiola, M. Flindé a souligné qu’elle s’inscrit dans la création du futur parti unifié dont le comité de haut niveau comprenant six partis politiques dont l’UDPCI ont signé un protocole d’accord et il revient à chaque parti d’organiser son congrès afin de statuer sur la création de ce parti qui sera appelé Rassemblement des houphouëtistes pour...

