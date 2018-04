Côte d’ivoire/ L’UDPCI appelle à la mobilisation des militants du N’zi pour la réussite du congrès de Yamoussoukro

Dimbokro, 23 avr (AIP) – Une mission de l’Union pour la démocratie et la paix (UDPCI) a appelé ses militants du N’zi , Iffou et Moronou à la mobilisation et à la cohésion en vue de la réussite du deuxième congrès extraordinaire prévu en mai, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro. « Nous sommes venus vous dire de vous mobiliser pour être tous présents à Yamoussoukro le 12 mai pour que le congrès connaisse un succès éclatant (…) La cohésion et la solidarité ont toujours caractérisé notre parti», a appelé le chef de mission, le député de Dimbokro commune et sous-préfecture, Yao Séraphin, dimanche, lors d’une rencontre qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de congrès à Dimbokro. Au cours de cette rencontre, le député...

