Côte d’Ivoire/  L’ONU REDD présente son programme d’activités pour 2018, jeudi

Le projet REDD+ pour lutter contre la déforestation

Abidjan, 23 jan (AIP)- Le Comité de pilotage du Programme national ONU-REDD organise, jeudi, une réunion sur l’état d’avancement de ses activités à travers la présentation, l’analyse et l’approbation des activités des plans de travail et budget annuel (PTBA) 2017 et 2018 du programme, annonce un communiqué transmis mardi à l’AIP. Organe de coordination, du projet de Réduction des émissions des gaz à effet de serre issue de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+), ce comité se réunit depuis janvier 2015, pour entre autres valider les plans de travail et budget annuel et apprécier les bilans à mi-parcours de mise en œuvre des activités REDD+. Cette réunion, qui se teindra au bureau de l’Agence des Nations unies chargée de l’alimentation et...

