L’Ong "Réflexes Citoyens" initie 200 enfants au civisme à Dimbokro autour de l'Atelier "Respect de l'autre: Tolérance et droit à la différence ".

Abidjan, 05 mars (AIP) – L’association Réflexes Citoyens a procédé, au lancement officiel de son programme d’ateliers d’éducation à la citoyenneté, à Dimbokro, qui a mobilisé 200 enfants de neuf à 11 ans, de différents établissements scolaires de la ville autour de l’atelier du jour sur le thème « Respect de l’autre: Tolérance et droit à la différence « . Ce lancement s’est fait en présence des responsables locaux des ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et de la Femme, de la Protection de l’enfant et et de la Solidarité, et encadrés par 10 animateurs dont des membres de l’association et des enseignants et assistants sociaux de la localité. Au cours...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.