Côte d’Ivoire / Livraison bientôt de 3500 tables-bancs aux établissements scolaires publics de la région du Hambol

Des tables-bancs.

Niakara, 01 mars (AIP) – Le président du conseil régional du Hambol (Katiola) a annoncé, la dotation pour bientôt de 3500 tables-bancs aux établissements scolaires publics de la région. Il s’exprimait dimanche au foyer des jeunes de Niakara lors d’une rencontre de prise de contact avec les populations locales. Le président du conseil régional du Hambol, Khalil Konaté Ibrahim, a promis la livraison à l’ensemble des écoles primaires, collèges et des lycées publics des départements de Katiola, Dabakala et Niakara, d’une dotation respective de 1000, 1500 et 1000 tables-bancs, soit 3500 tables-bancs, au total. « Cette livraison permettra de réduire urgemment le déficit criant en mobilier scolaire constaté dans l’ensemble des établissements...

